在国外出现症状的加拿大人不能回国，但将获得“加强版”领事服务

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加拿大总理和外长等官员几天来急切敦促国外的加拿大公民尽快回国，但是他们当中已经出现症状的人例外。公共安全部长布莱尔（Bill Blair）表示，他们所在城市的使领馆将为他们提供比平日更全面的”加强版“服务，以确保他们在当地获得治疗和妥善安置。

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即使政府不提出要求，通常航空公司也不会允许出现症状者登机。布莱尔在接受CBC采访时表示，政府的初衷不是要剥夺他们的回国权利，而是出于谨慎考虑，为了避免他们传染飞机上的众多乘客。这个决定是根据公共卫生官员的建议作出的。

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但是加拿大公民自由协会说，政府的做法实际上就是剥夺了他们回国的权利。该协会将考虑向法庭提出申诉。

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布莱尔说，疫情每个小时都在发生变化，政府将需要采取更多的措施。

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尽管加拿大外交部多次警告劝阻，但过去几天来仍有加拿大人出国旅游，亦有前往秘鲁和危地马拉等国家的加拿大游客因边境关闭被困在当地。

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（RCI with CBC News, The Current, Radio-Canada, Tout un matin)

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