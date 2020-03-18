(AP Photo/Esteban Felix)

如果你出现新冠肺炎症状怎么办？加拿大各省情况

作者 吴薇 |
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发表 2020年3月18日（星期三）16:19
更新 2020年3月18日（星期三）19:37
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到星期三（3月18日）下午，加拿大的新冠病毒肺炎病例已超过700例 ，10人死亡。在许多城市，社区感染被认为已不可避免。如果你觉得自己可能被传染了，应该怎样做呢？

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各个省的求助、求医渠道不太一样。但是无论你在哪个省，首先要做的都是用电话或电邮与自己的医生或当地公共卫生部门联系，然后按照他们的指示做下一步。

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千万不要没有事先通知就冲到医院急诊室或诊所去。当然，如果发生呼吸困难等紧急情况，则应该拨打本地急救电话号码求救。到达急诊室后告知医护人员自己的症状、旅行史和是否曾与新冠患者接触。

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新冠病毒肺炎的主要可见症状包括发烧，干咳和呼吸困难。一部分患者还会同时出现头痛，乏力，喉咙痛，浑身酸痛和腹泻。儿童患者的症状包括流鼻涕，喉咙痛和腹泻。

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安大略省

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怀疑自己感染的安省人被要求在求医之前首先上网自我评估。如果在过去两周内出过国，或者接触过新冠病毒、患者的人，或者接触过近期从国外回来的人并出现症状者，可以拨打1-866-797-0000或联系自己的医生。

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安大略省是宣布实施紧急状态的省份之一，也是目前病例最多的省份。该省公共卫生机构要求所有觉得自己接触过感染者的人自我观察14天，即与他人保持距离并密切注意自己是否发烧或出现其他症状，并要求70岁以上的和免疫力低下的人待在家里不要出门。

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BC省

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BC省疾病防控中心在其网站上提供了有关新冠病毒肺炎的信息和自我评估方法。

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该省已宣布进入紧急状态。如果出现症状，从发生社区感染的地区旅行回来，或者曾与从疫区回来的人接触，除了联系自己的医生外还可以打该省的新冠热线，号码是1-888-268-4319

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目前该省病毒检测首先保证医护人员和发生集中感染的群体。

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阿尔伯塔省

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该省公共卫生机构要求在3月12日后从国外返回的人自我隔离14天。如怀疑自己感染可上网自测。在去医院前应先打811。

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魁北克省

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近期从国外回来并出现症状的人需拨打1-877-644-4545预约检查。除非是出现呼吸困难等紧急情况，否则不要去急诊室。

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魁北克省星期三出现首例死亡病例。

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萨斯喀彻温省

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可拨打811和上网自测。去检测中心需医生或当地公共卫生机构转诊。该省已实施紧急状态。

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曼尼托巴省

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可拨打1-888-315-9257和上网自测。只有近期从国外回来并出现症状、或与此类人接触过并出现症状的人才可做病毒测试。

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另外，该省有人借疫情行骗，发电邮谎称对方被感染，以寄药为名索要信用卡信息。温尼伯警方呼吁公众提高警惕。

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纽芬兰省

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纽芬兰是目前病例最少的省份之一。近期回国并出现症状者可自测或拨打1-888-709-2929。

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新斯科舍省

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仍属低风险地区。出现咳嗽症状并发烧38度以上的人可上网自测和拨打811。

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爱德华王子岛

近期回国并出现症状者可拨打811。该省是实施紧急状态的省份之一。

新不伦瑞克省

出现症状者需拨打811。做病毒测试需转诊单。

（RCI with CBCNews, CP, Radio-Canada, Brandie Weikle, Stephanie Horgan, Elizabeth Fraser, Cassidy Chisholm, Vartley Kives, Sarah Petz)

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