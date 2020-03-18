新冠肺炎疫情下尼亚加拉大瀑布也顿失魅力

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加拿大和美国边境的世界奇景尼亚加拉大瀑布每年吸引成百上千万游客到访，其中加拿大边境一侧的马蹄形瀑布最是吸引人。

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但肆虐世界两个多月的新冠病毒肺炎疫情却让国际和国内的旅游者闭门不出，尼亚加拉大瀑布这样的世界奇景也失去了其往日的吸引力。这让加拿大安大略省尼亚加拉大瀑布地区的旅游业叫苦连天，对2020年大瀑布景区的旅游业前景非常担心。

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尼亚加拉大瀑布区的旅游业大约有从业人员3万3千人。

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尼亚加拉瀑布区直升飞机旅游公司副总裁Anna Pierce女士说，与现在的COVID-19病毒肺炎相比，当年痛击了尼亚加拉大瀑布旅游业的萨斯传染病简直就是小巫见大巫。

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3月13日晚上，加拿大安大略省政府尼亚加拉大瀑布管理局宣布，为了防止疫情扩散，尼亚加拉大瀑布景区所有景点、餐馆、商店、高尔夫球场从3月14日开始到4月6日暂时关闭。

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不过，尼亚加拉大瀑布管理局说公共厕所将继续开放，而且会按时清洁、保持厕纸和洗手液的供应，以方便那些在户外观赏尼亚加拉大瀑布景色的游人解决不时之需。

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实际上，离尼亚加拉大瀑布不远的加拿大另一个知名旅游景点，多伦多市CN塔也已宣布在4月14日前暂时对游客关闭。

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虽然多伦多的CN塔和尼亚加拉的大瀑布号称安大略省旅游业的两大明珠，但尼亚加拉大瀑布堪称加拿大最知名的旅游景点，加拿大一侧的马蹄形瀑布每年吸引1200万游客，其中三分之一是来自美国、英国、中国、日本和韩国的国际游客。

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大瀑布附近的尼亚加拉瀑布区的葡萄园、酒庄和戏剧节每年也吸引2百多万游客。

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尼亚加拉瀑布区直升机旅游公司副总裁Anna Pierce女士说，他们直升机旅游公司的顾客中有至少一半是外国游客，外国游客与加拿大国内游客相比更舍得花钱。在新冠病毒肺炎疫情不断恶化的情况下，虽然5月和6月预定了直升机游的客户仍然稳定，但预定4月份直升机游的不少客户却在纷纷取消预定。

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RCI with James Dunne · CBC News

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