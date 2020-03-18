新冠肺炎疫情让加元对美元汇率跌破70美分

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近几个星期以来国际金融市场巨幅动荡、加元对美元的汇率也是不断下跌，星期三早晨加东时间7点30分时的汇率水平是一加元换0.6988美元，跌破了0.70美元的心里大关。

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在国际局势动荡的情况下美元强势并不奇怪，但加元对美元的外汇汇率快速下跌却与世界市场石油价格崩盘有密切的关系。

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波及世界主要国家而且愈演愈烈的新冠病毒肺炎疫情让世界经济突然熄火，民航业被腰斩、餐饮业被腰斩、旅游业停摆、非必需品零售业关门。

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经济熄火直接导致对石油的需求猛降，再加上沙特阿拉伯与俄罗斯打起了石油价格战，这让世界石油市场价格出现崩盘局面，也让世界主要石油出口国加拿大的货币加元在外汇市场的币值连日下跌。

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一个月前世界石油市场价格标杆西德克萨斯中质石油WTI每桶售价还高于50美元，而星期二WTI每桶油价已经下跌到27美元；有专家认为WTI每桶油价可能要下跌到23美元。

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Capital Economics经济师认为，如果WTI油价下跌到每桶23美元，则加元对美元的汇率会下跌到一美元换0.67到0.68美元的水平。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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