特鲁多宣布应急援助 820亿，协助加拿大人和企业度过病毒危机

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布了一项总额820亿加元的一揽子援助计划，以帮助加拿大人和企业应对COVID-19疫情，这些“非常规”措施中包括推迟纳税、对小企业提供工资补贴等等。

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在820亿加元中，270亿加元将用来直接支持公民和企业，550亿加元将用于推迟纳税措施。

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这个一揽子计划总额占到加拿大国内生产总值的3% 以上。

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加拿大政府说，应急援助是为了帮助加拿大人能够支付房租，有钱购买食品杂货，帮助企业继续支付员工的工资和企业的各种账单，大目标是稳定经济。

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加拿大政府的紧急援助计划中包括：

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临时性增加加拿大儿童福利金 的金额，这笔额外开支总额大约为20亿加元；

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没有就业保险的人将获得相当于14周的财政保护；

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因疫情而失业的人，以及因疫情而收入减少的自雇人士，将有权获得特别津贴；

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小型企业将获得相当于员工工资10％的财政援助，为期3个月；

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学生贷款的还款期限推迟6个月，而且这段时间内没有利息；

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低收入人士每人可享受300加元的商品及服务税（TPS）退税，有未成年子女的家庭每个孩子可享受150加元的TPS退税；

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针对无家可归者的护理项目资金加倍；

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报税截止日期延长至6月1日，允许纳税人将纳税期限延期到8月31日；

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加拿大抵押和住房公司将回购500亿加元的债券，以协助银行拥有足够的流动资金。

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特鲁多说，反对党会支持这个应急计划，预计这些措施将在议会迅速获得通过。

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在总理发表讲话后，加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）概述了政府一揽子应急财政计划的细节。

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一位政府高级官员告诉加拿大广播公司，就业保险和加拿大儿童福利金等款项，将通过现有的安全网络直接发放到个人手里。

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(CBC, Radio-Canada)

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