美加两国将同时限制对方非必要入境者

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加拿大和美国正推敲最后的细节，以共同推出限制对方非必要入境者防疫措施的双边协议。

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如果双方磋商过程顺利，这一互相限制对方非必要入境者的协议会在星期三被公布。

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熟悉双方谈判的消息人士说，这一协议开始实施后旅游者和购物者将不被准许入境对方国家，而本国公民将被准许从对方国家返回国内；为保证重点物资供应链、基本的跨境物流交通将会保持畅通。

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目前还没有敲定的一个细节是，有亲属在对方国家居住的人是否会被准许入境探望亲人。

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面对美国这一加拿大最主要的出口市场，加拿大联邦政府对关闭加美边界这样的防疫措施一直非常小心谨慎；而这样互相限制非必要入境者的双边协议对加拿大来说是目前新冠病毒肺炎疫情恶化情况下所需要的边境控制措施，也会被美国政府认为是友好的行为。

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RCI with Katie Simpson, David Cochrane · CBC News

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