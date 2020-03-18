魁北克省汽油零售价一路下滑

新冠疫情导致全球油价下跌，加拿大的汽油价格也在一路下滑。
在魁北克省，汽油零售价已经接近每升80加分。
根据Gasbuddy.com网站的信息，在靠近美国边境的拉科勒市（Lacolle），普通汽油的最低价是每升81.9加分。
魁北克省大多数城市的汽油价格目前在每升 80 – 90 加分之间，在魁北克市、Lévis市、三河市、Drummondville和舍布鲁克 （Sherbrooke）市，汽油价在85加分上下。
在蒙特利尔市，汽油零售价大约每升86.9加分。
疫情突然爆发的这几天来，汽油的零售价格大幅走低。
在大蒙特利尔地区，上星期普通汽油的价格还在每升92.9至98.9加分之间。
油价下跌
汽油零售价低迷反映了国际市场上原油价的下跌。
星期三，美国基准油 – 西德克萨斯中质原油（WTI）的交易价格降到24.36美元/桶，比年初的价格降了大约60％，是自 2003年以来的最低值。
布伦特原油期货也是同样趋势。
俄罗斯和沙特阿拉伯这两大石油出口国之间的价格战起了很大作用，然而，新型冠状病毒在全球的传播，毫无疑问在拉低全球对石油的需求，加剧价格下跌。
Avatrade市场分析师Naeem Aslam表示，需求消失，供过于求，沙特阿拉伯与俄罗斯之间的供应战，都给投资者带来了巨大麻烦。
沙特星期二宣布，准备把石油出口增加到每天超过1000万桶，这会进一步压低石油价格。
（Radio-Canada）
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论