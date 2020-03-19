加元跌到 4年最低，跌破 70美分。油价暴跌，美元吃香

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新型冠状病毒在全球蔓延，美元是疫情期间少数币值上涨的货币之一，而加元则已经跌到了4年最低点，星期四14h00，加元兑美元的币值已跌至69美分。

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业内人士预测，随着经济陷入困境和油价暴跌，加元将继续贬值。

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Bipan Rai 是CIBC的外汇策略师，他说，“这是一些冲击带来的组合效应”。

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他指的是新冠病毒的影响，加上欧佩克成员国增产石油的决定。

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油价暴跌

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一个月前，北美基准油 – 西德克萨斯中质油（WTI）的价格还在每桶50美元以上，现在却已经降到了每桶价格约27美元。

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而且原油价格还可能继续跌。

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Capital Economics的加拿大经济学家斯蒂芬•布朗（Stephen Brown）表示：“我们预估WTI的价格将跌到每桶23美元左右，而且这一低价将维持到今年下半年，这将使加元进一步下跌。”

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布朗认为，直到今年年中，加元都将在67美分或68美分左右波动，除非俄罗斯和沙特阿拉伯等主要产油国决定限制向市场供应的石油量。

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美元吃香

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全球范围内的不确定性，导致投资者争相购买美元，国际上最近可用的美元数量趋紧，这更提升了美元的价值。

这是导致加元贬值的另一个原因。

(CBC)

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