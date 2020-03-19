加拿大外长商鹏飞自我隔离，正在等待新冠病毒检测结果

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加拿大外长商鹏飞（（François-Philippe Champagne）星期四（3月19日）在推特上告知国民，他在出国旅行后出现感冒症状，为谨慎起见做了新冠病毒检测，目前正在等待结果，同时自我隔离。

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他表示将在家里继续工作，同时呼吁加拿大人保持社交距离，采取所有必要措施保护自己和他人。

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商鹏飞本月初曾出访波兰、拉脱维亚和乌克兰，于3月6日回国，但是直到本星期才感到不适。如果病毒检测呈阳性，可能会影响到过去几天来和他一起工作的众官员。

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总理特鲁多的自我隔离已满一周。总理办公室说，他身体状况很好，未出现任何症状。

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（RCI with CBC News, Ryan Patrick Jones)

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