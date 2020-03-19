加拿大疫情报告（3月19日）：全国确诊病例逼近800， BC省进入紧急状态

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到2020年3月19日，北美东部标准时间上午12:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省份 （从西往东） 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 231 7 阿尔伯塔省 119 0 萨斯喀彻温省 16 0 曼尼托巴省 17 0 安大略省 257 1 魁北克省 94 1 纽芬兰与拉布拉多 3 0 新不伦瑞克省 11 0 新斯科舍省 14 0 爱德华王子岛 1 0 撤回游轮乘客 9 0 加拿大全国总数 772 9

*信息来源：CBC/Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省紧急状态

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在出现7例死亡后，不列颠哥伦比亚省（BC）于星期三宣布全省进入紧急状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省公共安全部长迈克·法恩沃思（Mike Farnworth）发表声明说，实施紧急状态法是为了确保联邦、省和地方资源能够以“快速、联合、协调的方式”交付，在疫情爆发时保护不列颠哥伦比亚省居民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，宣布紧急状态可以使省政府采取必要的紧急措施来应对或减轻紧急情况时期的影响，保证重要的供应链不断，省民们能够继续获得最基本的商品和服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省的紧急状态法将首先实施14天，但可以根据需要进一步延长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在BC省，零售店、餐馆、社区中心都已经暂时关闭或削减了营业时间，卫生部门敦促人们待在家里，避免人群聚集，以减慢新型冠状病毒的传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在此之前，BC省已经在周二宣布了省公共卫生紧急状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省星期四有确诊病例 23１个，全国第二，仅次于安大略省（257例），但BC省的死亡人数目前在全国最多，已经有７人死于新冠病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC，Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada