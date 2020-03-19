加拿大的野猪是从哪里冒出来的？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大萨斯喀彻温大学的副教授Ryan Brook指出，野猪是一种繁殖力强、非常聪明、奔跑能力惊人的动物，具有能够快速占领一个地区的能力。所以一个地区在发现野猪踪迹后一般只有不长的一个窗口期对其加以控制，以避免野猪的数量失控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ryan Brook指出，一旦野猪的数量快速增长，它们会找到远处的湿地、河谷地区作为自己的巢穴，结果是更难加以清理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国得克萨斯州曾深受野猪泛滥问题的困扰，那里的人们总结出来的经验是，如果发现野猪的踪迹你还不放下手头的一切事情、立刻集中精力去处理野猪问题，那你一定是发疯了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温大学的副教授Ryan Brook认为，刚刚发现野猪踪迹的安大略省顶多也就是有几年的时间去防患于未然地处理野猪问题。如果不抓住这个机会，可能几年后安大略省的野猪问题就泛滥成灾了，就像现在的萨斯喀彻温省一样。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

野猪从哪来

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的野猪主要来自两个渠道。一是上个世纪80年代为了改善本地家猪的品质而进口的欧亚野猪与本地农场养殖家猪的杂交后代，一些这样的杂交猪逃出农场后成了野猪；另一个渠道是家猪逃到野外后在野生环境中经过几代的繁衍变成了野猪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温大学的副教授Ryan Brook说，野猪一般体型较大，1百到3百磅的野猪很常见，萨斯喀彻温省出现过最大的一头野猪有638磅重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

野猪对环境生态具有很大的破坏力，因为他们会吃其所经过路上的所有东西，用嘴拱开植物的根茎、吞噬庄稼、吞噬两栖小动物、吞噬鸡蛋和鸟类、连白尾鹿都会成为其嘴里的牺牲品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Dan Taekema · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada