加拿大联邦议会紧急复会审批抗疫拨款法案

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在COVID-19病毒肺炎疫情不断恶化的情况下，加拿大联邦议会参众两院为了防疫而采取了从三月上旬到4月20日休会的措施。但为了通过特鲁多自由党政府提出的抗击新冠病毒肺炎疫情的特别拨款法案，联邦议会不得不复会审议批准这一法案。

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幸好联邦议会的法规规定在特殊情况下只需要20名议员参加辩论和投票就可以通过法案，目前联邦议会各党的共识是找出不需要乘飞机返回渥太华的25位到30位议员参加这一临时议会会议。

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加拿大联邦执政党自由党议会事务负责人Pablo Rodriguez正在与反对党方面商议各党按照其在联邦议会338位议员中的比例选派议员参加这一25到30位联邦众议院议员的行列。

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联邦议会参议院有关党派的议会党团也在进行类似的讨论。

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虽然日期还没有最后确定，但特鲁多自由党政府希望联邦议会能够在下个星期复会审批其COVID-19病毒肺炎疫情特别拨款法案；用几天的时间、而不是平常所需要的几个月的时间完成法案审批过程。

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