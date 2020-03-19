安大略省出现第二个新冠病毒死亡病例，可能属于社区传染

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大多伦多地区密尔顿市的一名50多岁的男子因患新冠病毒肺炎死亡。这是安大略省出现的第二个死亡病例。目前加拿大全国共有10人死亡，大部分在BC省，1人在魁北克省。

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这名男子生前患有其他疾病。他一开始被送进密尔顿区医院，星期三被转到奥克维尔市的一家医院，同一天死亡，病毒检测结果呈阳性。当地公共卫生官员说，他和他的家人朋友最近都没有出国旅行，属于社区传染，除非仍在进行的调查找到来自国外的感染源。

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与此同时，安大略全省新增43个新冠病例，使该省病例总数达到257，有二十多人在住院治疗。绝大部分患者本人或亲友近期从国外回来。

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加拿大联邦首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam) 说，一些省份的病例和最近在温哥华召开一次大型牙科医学讨论会有关。

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截止到加东时间星期四下午4点，加拿大共有805个病例。

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（RCI with CBC News)

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