惨不忍睹：加拿大原油价格破历史最低点

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加拿大以油砂矿石油为主的石油标杆价格Western Canadian Select (WCS) 星期三暴跌到每桶7.63美元破纪录的超低水平，与前一天星期二相比猛跌了4.60美元。

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这让石油行业比重高的加拿大多伦多股票交易所综合指数TSX在星期三暴跌了963点、跌幅约8%，并一度出现跌停熔断局面。

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专家们指出，世界石油市场价格崩盘是因为同时遭遇到两大问题的双重打击。

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一方面是在世界范围内恶化的COVID-19病毒肺炎疫情让消费者停止旅游、餐饮、体育比赛、娱乐、和非必须品的消费，让世界经济中的一些主要行业熄火，对石油的需求暴降。

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另一方面是沙特阿拉伯和俄罗斯不但不减少石油产出，而且是增加石油日产量，打起了恶性价格战，让石油供给严重超出需求。

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结果是过去几年一直挣扎在生存线上的加拿大油砂矿公司这样的高成本石油生产商遇到了亏本生产、难以为继的严重问题。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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