特鲁多：加美封边境可能周五夜里生效

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星期四上午， 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在自己住处Rideau Cottage外举行新闻发布会，他说预计加拿大和美国封边境的新措施将在本周五的晚上生效，但目前还有一些细节需要敲定。

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星期三，加拿大总理特鲁多和美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）达成协议，同意在加美边境禁止以娱乐和旅游为目的过境，目的是减缓新型冠状病毒的传播。

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特鲁多星期四告诉记者们，我们正在继续谈判，以完成加拿大和美国之间的这一协议，基本上已经敲定了。

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他说，我觉得这些措施可能会在周五至周六的晚上实施，就是说大约一天半以后。

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加美两国都坚持，将维持贸易和关键物资的跨境流动。

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自从一周前夫人被确诊后，加拿大总理特鲁多一直在家里自行隔离，现在他每天在住处Rideau Cottage的外面举行一个新闻发布会。

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（CBC，Radio-Canada）

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