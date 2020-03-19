联邦政府撒钱防疫方便加拿大人领失业金

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加拿大特鲁多自由党联邦政府星期三宣布拨款820亿加元抗击COVID-19病毒肺炎疫情，其中包括270亿加元专款用来救助由于新冠病毒肺炎疫情而失去工作或因为需要照顾被感染家庭成员而无法工作的加拿大人。

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虽然这个紧急救助拨款法案还需要加拿大联邦议会的审议批准，但特鲁多政府已经公布了谁可以申请、申请被批准后可以领取多少钱的指导信息。

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由于疫情而无法工作的加拿大人是否合乎领取失业金的条件取决于其申请前已经工作了多少个小时，这个工作时数标准在每个省区根据其当地的失业情况而不同。

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如果够格领取失业金则不需要像原来那样等待一个星期，而是可以立刻领取每个星期不超过573加元的失业补助金。

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原来需要提供的医生开具的病休证明也不再需要。

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如果本人处于自我隔离中，可以在两个星期的隔离期限结束后申请补发。

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加拿大联邦政府开始接受防疫补助申请的时间是4月初。

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对于那些受到COVID-19病毒肺炎感染或被要求自我隔离而无法工作，但不够格申请失业保险补助、又没有带薪病假福利的加拿大人，联邦政府会为他们提供每两个星期900加元、最多领取15个星期的紧急救助福利金。那些由于学校停课而在家里照顾孩子的家长，不管他们是否有领取失业金的资格也可以申请领取这一补助。

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RCI with Jackson Weaver · CBC News

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