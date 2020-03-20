全球多国封国，中国、意大利空气污染已明显减轻， 专家们呼吁人们在家工作

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COVID-19疫情全球大传播，多个国家采取封城或封国措施，公共场所关闭，人们在家工作，… 科学家们发现，短短的时间内，这些行动已经产生了可量化的结果，特别是对环境。

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武汉上空二氧化氮减少 10%-30%

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科学家们首先在中国武汉上空发现了这一变化。

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武汉是COVID-19疫情的首发地，从1月23日开始实行封城，严格限制人员流动。

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美国国家航空航天局 NASA的卫星观测发现，在1月1日至2月25日之间，武汉上空的二氧化氮（NO2）含量比去年同期下降了10％至30％。

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美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心 (NASA’s Goddard Space Flight Center)的空气质量研究人员Fei Liu 说：“这是我第一次看到在如此广的范围内发生如此大规模的下降。”

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人类活动，包括机动车、发电等都会导致二氧化氮的排放，作为一种空气污染物，二氧化氮可导致呼吸系统的严重炎症。

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不光是二氧化氮，武汉上空大气中的细颗粒物2.5（PM 2.5）也减少了，PM2.5也能导致严重的健康问题。

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对中国人来说，这当然是个好消息，中国一直是世界上空气污染最严重的国家之一。

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据联合国估计，全球每年约有四百万人死于空气污染。

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意大利北部封闭不到两周，二氧化氮下降 10%

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与此同时，在欧洲，通过卫星为欧洲委员会欧洲中距离天气预报中心(European Commission’s European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) 收集的数据显示，意大利北部的NO2排放量也在明显下降。

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意大利北部 一直被认为是欧洲空气污染最严重的地区之一。

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欧洲航天局（ESA）通过哥白尼卫星（ Copernicus satellite）测量了意大利上空的NO2，调查发现，意大利北部从3月8日起封闭，不到两个星期，该地区上空的二氧化氮浓度比去年同期减少了10％。

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ESA的科学家克劳斯·泽纳（Claus Zehner）表示，多个城市被封锁，大多数企业关门，人们呆在家里，道路上的车辆减少了很多，这意味着排放到空中的二氧化氮也减少了。

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疫情封城vs空气污染

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因疫情封城，立即带来了大气污染的减轻，国际上许多研究气候危机的专家开始讨论，这是不是一个可以引以为“鉴”的时刻？

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挪威国际气候研究中心 ( Norway’s Center for International Climate Research) 研究员克里斯汀·奥南 (Kristin Aunan)说，这是当今很多人在问自己的一个大问题：“我们从这场病毒大流行危机中能学到什么呢？”

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她说，这场危机会在很多重要方面带出人们的反思，改变人们做事情的方式，比如，让人们在家工作，虽然不是每个人的工作都能在家里进行，但现在可能会有更多的公司企业考虑，为什么不让能在工作的雇员在家办公呢？至少，这是一种能长期减少温室气体排放的的途径。

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ESA的科学家克劳斯·泽纳（Claus Zehner）也赞同这一观点。

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他说， 在目前这段时间内， 温室气体的排放肯定在减少，专家们已经在进行研究，疫情后，肯定会出来有关的研究出版物。

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在家工作vs经济vs环境

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特蕾西·霍洛威（Tracey Holloway）是一名空气质量科学家，曾担任NASA健康与空气质量应用科学团队的团队负责人，她说，在家工作对公司和员工来说有利有弊，但最重要的是对环境的影响。

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汽车是导致气候变化的氮氧化物的主要排放源，道理非常简单，道路上的汽车越少，能源消耗越少，温室气体排放就越少。

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杰克·威廉姆斯（Jack Williams）是威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison) 地理系研究全球气候变化的教授， 他说，解决气候变化没多少灵丹妙药，但允许人们在家工作可能是其中之一，遏制气候变化重大政策的目标之一是 “脱钩”，这指的是可以在减少温室气体排放的同时，继续实现经济增长。

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威廉姆斯说：“允许人们在家工作是实现这一脱钩的一大途径。”

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