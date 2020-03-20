如没有政府巨额注资航空业离破产仅4个月

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在加拿大几大民航公司加拿大航空公司和西捷民航公司都准备大幅度削减雇员的情况下，加拿大民航业已敲响可能难以继续生存下去的警钟。

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敲响警钟

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实际上在三月初美国民航业就已经开始大声疾呼，要求联邦政府大笔注资、否则美国几大民航公司会在不到半年的时间内破产。

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到了三月中旬，包括加航在内的世界约六十个民航公司发出紧急呼吁，要求有关国家政府采取协调措施出手挽救民航业；这些民航公司说，COVID-19病毒肺炎疫情让世界民航业遇到了有史以来最严重的危机，国际航班停飞、国内航班严重削减，堪称遇到“完美风暴”。

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完美风暴

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所谓完美风暴是指所有的危险因素同时变成现实所形成的超级困难局面。单是一个风险或几个风险虽然会构成困难、但不会构成行业破产死亡的局面，但所有的危险因素同时到来却会构成难以逾越的生存危险。

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在完美风暴情况下各国民航公司被迫大幅度削减航班。

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比如德国汉莎航空把其国际国内的航班数量削减了90%。

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加拿大最大的民航公司加航已决定到3月底把其101个国际航班削减到只剩6个，往返美国的53个航班削减到只剩13个。

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加拿大第二大民航公司西捷航空公司将从本星期日开始停飞所有国际航班，并把国内航班数量减少一半。

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加拿大两个规模较小的民航公司Porter Airlines从星期四开始停飞所有航班，Air Transat则宣布逐渐停飞所有航班、直到4月30日。

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世界民航公司纷纷停飞航班的原因有很多。有的是本国政府下令停止国际旅客入境、有的是选择乘坐民航飞机的乘客数量暴跌、有的是航班目的地新冠病毒肺炎疫情非常严重，等等。

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破产

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设在澳大利亚的咨询公司Centre for Asia-Pacific Aviation负责人Peter Harbison认为，世界8百多个民航公司中的绝大多数公司如果没有收入会在今后3到4个月内破产。

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国际民航业专家认为，世界民航业中只有那些财力雄厚、经营稳健的公司能够渡过目前COVID-19病毒肺炎疫情大泛滥形成的完美风暴而生存下来，而许多规模较小、现金储备很少的民航公司很可能会破产。

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包括加航在内的世界民航公司正在纷纷采取裁员等削减开支的手段保生存。

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求政府救市

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比起美国特朗普政府已经承诺不会坐视美国民航业和游轮业的困难而不管，正在考虑可能高达万亿美元救市和拉升经济的措施，加拿大联邦政府似乎还未感到紧迫感，说现在出台挽救民航公司的方案还为时过早。

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RCI with Susan Ormiston · CBC News

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