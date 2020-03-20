安大略省小镇酒厂老板改做消毒液，免费供给当地警方和医院

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安大略省林肯市的乔夫.迪隆（Geoff Dillon)开了一家小酒厂，通常做的是伏特加，杜松子酒和苦艾酒。但是最近一段时间，他开始用自己的库存酒精加上买来的芦荟油做洗手液，并免费提供给当地的警察局，医院和老人院。

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他在接受CBC记者采访时说，他一开始只是在酒厂门口放了一篮小瓶消毒液，发现许多人需要。他在几天之内送出了三千多瓶，又在芦荟用光后准备了一批65%的酒精消毒液。他表示很高兴能够帮上忙，但是对那些“重要机构”如此需要消毒液感到震惊。如果连警察局和老人院都缺洗手液的话，那普通人岂不是更没有了。

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迪隆说，他从来没想过自己一个开酒厂的会造洗手液。“但这是一个特殊时期。现在我们成了一个洗手液公司。”

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安大略省长福特在推特中赞扬迪隆，称自己受到鼓舞。

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随着新冠病毒疫情的蔓延，加拿大各地许多酒厂都开始生产消毒液。

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（RCI with CBC News, Samantha Craggs)

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