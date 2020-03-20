新冠病毒肺炎疫情让加航裁员5千空服员

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由于COVID-19病毒肺炎疫情泛滥、各国纷纷关闭国门取消国际航班，加拿大最大民航公司加航准备采取大规模裁员措施，以应对国际国内民航乘客急剧减少的问题。

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加拿大广播公司了解到的消息是，仅空服员加航就要裁减5100多人，占加航总数约1万的空服员数量的至少一半。

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加航负责空中客服业务的副总裁Renee Smith-Valade星期四表示，面对COVID-19病毒肺炎疫情带来的严重问题，加航4月份的航班已经被削减差不多80%，所以加航别无选择、只能采取裁员这一痛苦但却是必要的措施，希望这一裁员措施只是暂时性的。

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代表加航空服员的工会加拿大公共雇员联盟证实，工会方面已经收到加航的裁员通知，裁减的空服员中加航有3600人，加航旗下的Rouge分公司有1549人。这些被裁减员工分布在温哥华，卡尔加里，多伦多和蒙特利尔这几个加航的主要运营基地。

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RCI with Bethany Lindsay, Desmond Brown · CBC News

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