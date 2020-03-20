大卫·安扎罗特（David Anzarouth）/ (Submitted by David Anzarouth)

派对狂欢染病毒 : 多伦多一年轻患者讲患病之痛

作者 黎黎 |
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发表 2020年3月20日（星期五）14:12
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大卫·安扎罗特（David Anzarouth）是多伦多的一位25岁年轻人，他身体健康，从没想过新冠病毒会找上自己的门。

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3月初，尽管疫情已经爆发，他还是无所顾忌地去了美国佛罗里达州迈阿密的著名海滩South Beach 度假，10天后，他被确诊， 并“经历了最不可思议的疼痛”。
为了避免其他人重蹈覆彻，大卫·安扎罗特在社交媒体上分享了自己的患病过程。

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数千人聚会并分享住宿

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加拿大广播公司报道说，3月5日，大卫·安扎罗特和朋友一起到达迈阿密，参加冬季派对节 Winter Party festival。

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这个派对节对他并不陌生，成千上万的人聚在一起，享受一周的音乐、灯光、舞蹈、酒精… 他和另外3个朋友在旅馆里一起租了一个客房。

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3月11日，派对结束，大卫·安扎罗特乘加拿大航空公司AC1977航班直接飞抵多伦多的皮尔逊机场。

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他说，在机场，工作人员只问他过去14天有没有去过意大利，任何身体检查也没有。

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之后，他直奔自己在Yonge街的公寓，接着，参加了派对的一个人在群聊中发送了一条消息，说自己病了。

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一周后发病

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在老板的准许下，大卫·安扎罗特第二天在家工作。

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3月12日，也就是返回多伦多的第二天晚上，他开始生病。

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他说，“我醒来的时候，浑身被汗水湿透，全身发冷，不停发抖，头剧烈疼痛。

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他接着说，感到一种从未有过的疼痛，…身体好像被压扁了一样，没有力气去烤片面包，没有力气去冲个淋浴。

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3月15日，冬季派对节的组织者发来邮件，说有多个参加了派对的人COVID-19测试呈阳性。

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当天晚上，大卫·安扎罗特戴上从机场拿的口罩，去了多伦多总医院，检测阳性。

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自行康复

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现在，他仍在康复中，依靠对乙酰氨基酚（acetaminophen）来缓解症状，COVID-19没有治疗途径，他只能靠自己的免疫力来自行恢复。

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而与他同行的一位多伦多朋友，却什么症状都没有。

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星期四（3月19日）晚，大卫·安扎罗特在社交媒体上分享了自己的经历，希望能引起人们注意，不要旅行，与他人保持两米的距离。

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他说：“任何人都可能感染这一病毒。”

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（Bobby Hristova/ CBC）

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文章分类：健康社会
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