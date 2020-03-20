疫情下医院快爆满魁北克省准备征用酒店

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加拿大第二大省份魁北克省政府要求省内酒店准备好床位，以在医院系统新冠病毒肺炎疫情人满为患的情况下收容病人。

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不过酒店收容的病人将不会是COVID-19病毒肺炎病人，而是具有半自理能力的非传染病病人。让酒店收容非传染病患者是为了腾出医院病房救治病情严重的COVID-19病毒肺炎病人。

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魁北克省政府给出的征用酒店的标准是，要靠近医院、房间没有地毯、具有送饭条件。魁北克政府在确定选择哪个酒店之后，会与该酒店商谈每间酒店客房的征用费。

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魁北克省酒店协会主席Xavier Gret说，魁北克省可能会征用的酒店床位在3千到4千之间，酒店协会方面正等待政府的进一步消息；协会下属的成员酒店都积极表示愿意为抗击新冠病毒肺炎疫情出力，有的酒店已经开始做准备工作。

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