加拿大再投1.92亿加元研发新冠病毒疫苗：特鲁多新闻发布会

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最近一个星期来，自我隔离中的加拿大总理特鲁多每天上午都在家门口召开新闻发布会，向全国发表讲话。他在星期一（3月23日）的讲话中宣布，联邦政府将设立一项新的新冠病毒疫苗研发基金，投入1亿9千2百万加元。另外，联邦农业部将设立一个50亿加元的信贷项目，帮助农场主度过难关。

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春耕马上就要开始，在各省农场主协会的呼吁下，加拿大政府已经同意允许为农场打工的外劳入境。

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严词敦促加拿大人遵守隔离规定

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刚刚过去的周末许多城镇天气晴好，一些加拿大人不顾禁令在公园、海滩等公共场所聚众游乐。特鲁多在今天的新闻发布会上用了迄今为止最强烈的语气对此表示忍无可忍。他说，这是“极度令人担忧”的行为，这些人不仅把自己，也把医护人员和老弱者置于危险之中。他们以为自己不会有事，“你们想错了。…… 够了，回家去，待在家里。”

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他敦促加拿大人严格遵守公共卫生官员的指示，与他人保持两米间隔，并表示联邦政府不排除为此采取法律手段。

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联邦卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）也提到，政府可能用随机检查和设立热线电话等方式来监督自我隔离的执行。

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相关链接：几位意大利市长如何劝说市民待在家里

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警方在实施紧急状态时有更大权力禁止人们聚会。目前加拿大所有省份都已宣布进入紧急状态或公共卫生紧急状态。新斯科舍等省份甚至禁止两人以上的聚会。

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温言慰问老幼

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特鲁多在今天的新闻发布会上专门提到老年人，请他们注意自我保护，并呼吁年轻一代在这个特殊时期格外关心、帮助他们。他同时借此机会祝他身患癌症的岳父生日快乐。

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在昨天的新闻发布会上，他也对全国被疫情困在家里的孩子们表示同情和感谢。“突然之间你们听说不能去找小朋友了，学校和游乐园关门了，春假走样了。”他说，他自己的三个孩子看了更多的录像，但是很想念小朋友，而且对接下来会发生什么事有些担心。

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特鲁多说：”谢谢你们帮助爸爸妈妈在家工作，放弃了自己的平日习惯，在餐桌上做数学作业并信任科学。”

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（RCI with CBC News, CP，Kathleen Harris）

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