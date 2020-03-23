加拿大考虑刑法处罚不按规定隔离的入境者

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加拿大联邦政府卫生部长Patty Hajdu 表示，她在考虑对那些拒不执行联邦政府要所有从国外返国的加拿大人和入境加拿大的国际旅行者自我隔离14天要求的人动用刑法制裁手段。

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这位加拿大卫生部长在其每天举行的记者招待会上表示，她想要所有人都明白的是，加拿大政府要所有刚刚返国的人自我隔离的要求不仅仅是建议、而是必须要做到的要求；加拿大政府会采用一切必要的手段控制COVID-19病毒肺炎疫情，包括对那些不服从自我隔离规定的人处以罚款直到刑法制裁的惩罚措施。

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Patty Hajdu 强调说，14天自我隔离就是要14天都呆在家里不能出门，这包括不能出门去超市购物、不能探亲访友、不能走家串户访问邻居，任何人不得例外。

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在2005年萨斯传染病肆虐世界主要国家之后，加拿大议会更新了的隔离法案授予联邦政府卫生部长以划定隔离区域、对不遵守隔离法规的旅行者处以罚款和关入监狱等惩罚的权力。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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