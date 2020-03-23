加拿大酒店业遭遇新冠肺炎疫情惨重打击

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加拿大经济在世界范围COVID-19病毒肺炎疫情下遭遇沉重打击，其中遭受打击最惨烈的是民航业、石油业、酒店业和餐饮业。

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崩溃性局面

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加拿大广播公司就酒店行业过去两个星期的遭遇作了报道，引用加拿大酒店协会负责人Susie Grynol的话说，上个星期在两天之内加拿大酒店业入住率暴跌了一半，过去这十天、半个月期间加拿大酒店行业遇到几乎崩溃的局面。

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传统上每年三月份是加拿大酒店业的繁忙季节，因为正值三月份加拿大大中小学放春假、是不少加拿大人全家出游的季节，而肆虐世界的COVID-19病毒肺炎疫情却让这一切都成了泡影。

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裁员

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加拿大酒店协会负责人Susie Grynol说，加拿大许多酒店的入住率不到10%，这是无法维持的超低水平，已经有至少1百个酒店采取了停业的措施，没有停业的酒店也在纷纷裁减员工以节省开支。COVID-19病毒肺炎疫情导致的加拿大酒店业裁员数量可能会高达25万人。

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关门停业的酒店中包括加拿大首都渥太华的地标性酒店Chateau Laurier hotel城堡酒店。

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一些入住率还算过得去的是靠近主要机场的酒店，因为那些由于航班被取消的民航乘客不得不在酒店暂时栖身。

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等待政府救市

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加拿大酒店协会呼吁联邦政府把酒店行业放在救市方案的主要地位。

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加拿大酒店协会负责人Susie Grynol指出，对于酒店业不得不采取裁员措施而失业的酒店员工来说，他们需要尽快拿到失业金，过长时间的等待是他们无法承受的。对于酒店东主来说，他们需要尽快获得政府资助和宽限性政策以避免陷入破产危机。

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在不列颠哥伦比亚省拥有并经营几家Accent Inns酒店的老板Mandy Farmer说，中国爆发新冠病毒肺炎疫情的消息在1月份被媒体报道后她酒店的入住率就开始下降，到2月份入住率急剧下降，到3月份几乎是门可罗雀，4、5、6月的预定简直就是零，而正常情况下她酒店夏季的入住率是90%，是酒店盈利不可缺少的季节。

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Mandy Farmer说她已经不得不开始裁员，并把自己的工资也已砍掉了一半；最终的裁员幅度可能会高达70%。她认为酒店业目前急需的政府救助是推迟缴纳地税、水电费和贷款月供等措施。

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全球性危机

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经济专家指出，全球酒店行业都在COVID-19病毒肺炎疫情下面临从来没有经历过的严重危机，加拿大酒店业遇到的困难是全球酒店业遇到的危机局面的写照。

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加拿大、美国、不少欧盟成员国、还有世界许多国家都采取了对外国人关闭边境的措施，一些国家内的州、省、区政府还采取了限制外人进入和禁止公众集会的防疫措施。这些限制人员流动和禁止集会的措施直接砍断了酒店行业的客源。

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RCI with James Dunne · CBC News

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