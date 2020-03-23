多伦多 13 名医护人员被感染，一医院呼吁大家捐口罩

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根据多伦多公共卫生部门的信息，多伦多市目前有 13名医护人员感染了新型冠状病毒。

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多伦多助理卫生官迈克尔•芬克尔斯坦（Michael Finkelstein）医生告诉媒体，被感染的医务人员包括医院、社区卫生中心和长期护理中心的医护工作人员。

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他补充说，我们正在尽一切力量来保护医院里人们的健康和安全，这包括在这一关键时刻必须工作的医务工作者。

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医院呼吁大家捐口罩

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与此同时，由于新冠病毒，安大略省各个医院的防护用品库存正在快速减少。

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多伦多东部的一家医院 – 迈克尔·加隆医院 （The Michael Garron Hospital ）正在呼吁各界捐赠口罩和防护手套。

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该医院的医生迈克尔·沃克（Michael Walker ）说，在未来几周内，可能会出现医护人员的防护装备短缺。

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他说，现在，在加拿大，没有比口罩、手套和护目镜更重要的东西了。

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迈克尔·沃克医生说，通常牙医诊所、整形外科诊所、实验室、建筑承包商以及纹身和修甲沙龙都会有口罩库存，希望他们能把库存捐赠给医院。

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迈克尔·加隆医院从本周一开始，接受从未使用的口罩和手套捐赠。

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（CBC，Radio-Canada）

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