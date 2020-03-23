除非东京奥运会推迟否则加拿大不派代表队参加

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加拿大奥委会和加拿大残奥会联合发布新闻公告说，在COVID-19病毒肺炎疫情日益恶化的情况下，出于对加拿大运动员的健康和对公共健康的考虑，加拿大奥委会和加拿大残奥会决定在东京奥运会不推迟的情况下，加拿大将不派遣体育代表队参加定于2020年7月24日在日本东京举行的夏季奥运会和随后举行的残奥会。

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澳大利亚奥委会也做出了同样的决定。

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2020年奥运会主办国日本和国际奥委会正受到越来越大的压力、在目前COVID-19病毒肺炎疫情日益恶化的情况下推迟或取消本届奥运会。

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原来一直坚持说东京奥运会将按期举行的日本首相安倍晋三星期一终于松口，表示可能会推迟举行东京奥运会，但先要与国际奥委会主席巴赫商讨后才能做出决定。

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日本共同社报道说，首相安倍晋三在议会讲话时表示，如果现在被问到日本是否能够按计划举行东京奥运会，他不得不给出的回答是目前国际社会不具备这样做的条件。

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RCI with Devin Heroux · CBC Sports

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