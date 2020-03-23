魁北克省颁布法令，商场、餐馆、儿童游乐场全关

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在应对新冠病毒疫情的行动中，魁北克省一直是加拿大动作最快的省份之一。

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这个周末，魁北克省政府又宣布新法令，为遏制病毒蔓延采取一系列严格措施，其中包括。

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魁北克省的购物中心从今天起关闭，但食品超市、药店、SAQ、有单独出入口的商店除外；

餐馆必须关闭餐厅内服务，但可以提供外卖服务，此决定持续到 5月1日；

所有儿童游乐场所不得入内；

禁止所有室内和室外聚会，警察拥有执行该禁令的新权力；

养老院的居民不得离开自己的住所。

蒙特利尔室外检测点



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与此同时，从星期一开始，蒙特利尔市新开设了一个室外COVID-19测试站点，地点在市中心的节日广场 Place des Festivals。

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测试在室外的加热帐篷中进行，不需要预约，但蒙特利尔市公交局呼吁去检测的人开车或步行，不要使用公共交通工具，以减轻对公众的潜在危害。

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魁北克卫生部预测，随着测试能力的增加，魁北克省的COVID-19病例数字将继续攀升。

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另外，魁北克市的生物技术公司Medicago开发出了一种有前途的候选疫苗，已获得省政府拨款700万加元，用于第一轮测试。

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魁省周一有628例确诊病例，45人住院治疗，其中20人正在接受重症监护。

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（CBC，Radio-Canada）

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