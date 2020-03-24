专家：什么人、什么时候需要戴口罩?

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对于加拿大华人来说，戴不戴口罩是一个让人纠结的问题。一方面知道中国大陆对COVID-19病毒肺炎疫情的基本防疫措施之一是人人戴口罩，一方面是加拿大公共卫生专家告诉公众没病别带口罩，再一方面是媒体报道了加拿大医护人员面临缺乏口罩等防护用品的严重问题。

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这难怪加拿大民众对到底应不应该戴口罩很有些迷惑。

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口罩分三种

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N95口罩：这种口罩的的设计是密封口鼻部位、可以将95%的空气悬浮颗粒阻挡在外的口罩。

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手术医疗口罩：这种一次性口罩的设计是用来阻挡说话、咳嗽或打喷嚏时释放出来的口沫和体液。这也是COVID-19病毒的主要传染方式之一。

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可重复使用口罩。对这种用布料缝制的口罩的有效性目前还缺乏研究，而且其有效性也取决于所使用的材料。

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医护人员使用什么口罩

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加拿大公共卫生局建议医护人员使用手术医疗口罩，而美国疾病控制中心CDC建议医护人员使用N95口罩。

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对萨斯疫情期间医护人员使用N95口罩或手术医疗口罩的防护效果的研究显示，这两种口罩都能够达到降低传染率80%的防护效果。

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传染病专家们的共识是，对那些会出现气溶胶的医疗程序一定要使用N95口罩。

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不过专家们指出，医护人员并非只使用口罩、而是同时有面罩、手套和防护服等保护措施。

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民众是否需戴口罩

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防疫专家们不建议加拿大、美国和欧盟国家民众使用N95口罩防疫，理由是健康人不需要戴口罩，而出现症状的人重症要去医院、轻症应该在家里隔离，最有效的防疫措施是勤洗手和保持社会距离。

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不过世界卫生组织专家的建议是在下面两种情况在家里使用手术医疗口罩：

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一是出现咳嗽和打喷嚏症状

二是照顾家里疑似COVID-19病毒肺炎病人

而且戴口罩前要洗手、戴口罩期间不要触摸口罩、取下口罩时只能接触口罩内侧、在除下口罩后要即刻放在密闭垃圾桶里并立即洗手。

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RCI with Emily Chung · CBC News

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