世界可能遭遇第二波新冠病毒肺炎疫情

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在世界主要国家政府都采取了隔离和保持公共场合人与人之间距离的防疫措施后，一些传染病专家警告说，在决定什么时间和如何放松保持人与人之间距离的防疫措施时一定要小心谨慎、并采取渐进式放松的方式，否则会出现第二波COVID-19病毒肺炎疫情。

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加拿大多伦多总医院的传染病专家 Isaac Bogoch医生指出，在公共场合保持人与人之间距离这样的防疫措施长期执行起来对个人、社区和经济来说都很困难，但如果在一段时间没有新增病例的情况下就急于放松或取消保持社会距离的防疫措施，则第二波疫情就有可能爆发。

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已经有好几个计算机模拟的研究模型显示，在放松保持社会距离的防疫措施后，新增病例数量会再度上升。

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加拿大马尼托巴大学微生物医学专家Jason Kindrachuk指出，1918年的西班牙流感瘟疫就不但出现了第二波疫情、而且出现了小范围的第三波疫情。

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多伦多总医院的 Isaac Bogoch医生认为，如果渐进式放松保持社会距离的防疫措施、则可以把第二波新冠病毒肺炎疫情保持在可控范围之内，不至于导致加拿大医疗系统出现无法承受的局面。

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加拿大多伦多大学免疫学教授Eleanor Fish指出，光是入境者引起的输入性确诊病例的增加还不算是第二波疫情、还要有社区性传染病例明显增加才算。

Eleanor Fish认为，近几个星期加拿大政府采取的要本国公民和永久居民尽快回国的措施对避免加拿大发生第二波疫情很有帮助，因为这极大减少了在第一波疫情后才回国的加拿大人的数量。

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RCI with Brandie Weikle · CBC News

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