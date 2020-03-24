东京奥运会推迟到2021年夏季举行

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国际奥委会IOC于周二正式宣布推迟夏季奥运会，这是奥运史上第一次。

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国际奥委会表示，“东京奥运会必须安排到2020年以后举行，但不能晚于2021年夏天，以确保运动员、参加奥运会的每个人和国际社会的健康。”

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国际奥委会还表示，这届奥运会的名称不变，仍将被称为“2020年东京奥运会”。

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许多运动员对这个决定感到高兴，加拿大摔跤选手埃里卡·维比（Erica Wiebe）告诉加拿大广播公司的体育节目部，现在充满了不确定性，奥委会的这个决定让我感到放松和兴奋，到2021年，我们的准备会更加充足，更有信心为加拿大夺得荣誉。

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奥运史上首次推迟

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在奥运会的史册中，1916年、1940年和1944年的奥运会曾经由于战争而被取消，但从来没有过推迟奥运会的情况。

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这一次，由于新冠病毒全球泛滥，2020年东京奥运会不得不被推迟到2021年举行。

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国际奥委会在一份声明中说：“领导人们一致认为，东京奥运会将成为希望的灯塔”。

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东京奥运会原定于 2020 年 7月24日开幕，现在新日期尚未确定，但最有可能的一种选择是从2021年7月23日举办到8月 8日，比原定日期正好推迟一年。

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（CBC）

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