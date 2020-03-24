加拿大三大超市为疫情下工作的一线雇员涨工资

加拿大三个大型超市连锁店Metro, Loblaws 和 Empire公司宣布在疫情期间为在第一线坚持工作的雇员上调工资。
Loblaw公司上周末宣布给第一线工作人员的工资上调幅度是15%，从3月8日开始计算。公司董事长Galen Weston赞扬公司雇员们出色和不断的努力确保了公司能够在疫情时期继续为消费者提供服务。
Loblaw公司旗下有三个品牌超市连锁店和药店，Shoppers Drug Mart, Superstore 和 No Frills。
代表25万会员的工会组织食品和商业联盟工会表示，工会方面也为Loblaw公司给一线雇员提高时薪2加元做出了努力。
Metro公司旗下有Food Basics, Jean Coutu, Metro等品牌的超市连锁店和药店，其采取的在疫情期间为一线雇员涨工资的措施与Loblaw公司相同。
而旗下拥有Sobeys, IGA, Safeway, Foodland等超市连锁店品牌的Empire公司采取的加薪措施是从3月8日开始，给一线雇员每个星期50加元的附加工资、并对那些工作时间超过每周20小时的一线雇员再增加每小时2加元的时薪。
除了上述加拿大超市连锁店之外，加拿大知名的肉食品加工公司Maple Leaf Foods 宣布为小时工提供每星期80加元的奖金。
RCI with Haley Ryan · CBC News
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