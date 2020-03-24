（CP/AP, Travis Heying-The Wichita Eagle）

大温牙医疑似染新冠病毒病故，月初曾参加温哥华牙科研讨会

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月24日（星期二）17:43
更新 2020年3月24日（星期二）17:53

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

三月初，一个大型牙科研讨会在温哥华召开。三十多名与会者感染了新冠病毒。北温哥华牙医丹尼斯.文森特（Denis Vincent）可能是其中之一。在刚刚过去的周末，他在自己家中病故。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

太平洋牙科研讨会于3月5日至7日在温哥华市会展中心举行，有将近一万五千人参加，是北美最大的同类会议之一。3月16日，与会者被要求自我隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

文森特的一个患者和老友说，他最后一次见到文森特是3月12日去其诊所看牙。当时这位60多岁的牙医看上去很健康。文森特在一个星期前开始出现症状，但没有去医院。这也是BC省公共卫生部门对症状轻微的患者的建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在文森特的两个儿子正在自我隔离，其中一人已出现新冠肺炎症状。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam）在此前的一次新闻发布会上曾提到这次研讨会。据信在感染新冠病毒的与会者中有二十人来自BC省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期二下午，加拿大全国累计病例超过2600，其中470多例在BC省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Yvette Brend, Global News)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

COVID-19: plus d’un million de Canadiens sans emploi et ce n’est pas fini

RCI | English

What we can learn from astronauts about how to deal with isolation

RCI | Español

Llegará una segunda ola de COVID-19: científicos del mundo

العربية | RCI

كوفيد 19: عدد طلبات إعانات البطالة يؤشّر إلى حجم الأزمة الاقتصادية

Radio-Canada.ca CBC.ca
Tous les partis à Ottawa s'entendent pour l'adoption du plan d'urgence fédéralLe Canada et le coronavirus : ce que vous devez savoir aujourd’huiQuébec entrouvre la porte aux travailleurs de la santé diplômés à l’étrangerCOVID-19 aux États-Unis : un voisin « préoccupant » pour OttawaCohabiter avec un travailleur essentiel, une situation anxiogène pour certainsObligés de fermer boutique, les fleuristes jettent des millions de fleursDes primes d'assurances plus élevées après un vol d’identitéCritiques autour des « commerces essentiels » en OntarioCOVID-19 : la liste des entreprises et des activités prioritaires au QuébecSurvivre à la COVID-19 : le témoignage d'un couple montréalais
Senate, White House reach deal on $2 trillion coronavirus rescue packageHow do you process a million EI claims? Don't try to make it perfect, say expertsAfter blood donations plummet during pandemic, donors answer the call — big timeHow a lab in Sask. that focuses on animals became Canada's $23M hope for a COVID-19 vaccine'I've never been so stressed': Health-care workers in COVID-19 battle face PTSD, mental health issues'Go home and stay home.' But also exercise. How do we do that?No, the new coronavirus wasn't created in a lab, scientists sayNHL extending isolation period for players and staffBusiness owners call for direct wage subsidies to prevent a cascade of layoffs, bankruptciesFlu-like cases spike on stranded cruise ship carrying 247 Canadian passengers