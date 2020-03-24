大温牙医疑似染新冠病毒病故，月初曾参加温哥华牙科研讨会

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三月初，一个大型牙科研讨会在温哥华召开。三十多名与会者感染了新冠病毒。北温哥华牙医丹尼斯.文森特（Denis Vincent）可能是其中之一。在刚刚过去的周末，他在自己家中病故。

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太平洋牙科研讨会于3月5日至7日在温哥华市会展中心举行，有将近一万五千人参加，是北美最大的同类会议之一。3月16日，与会者被要求自我隔离。

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文森特的一个患者和老友说，他最后一次见到文森特是3月12日去其诊所看牙。当时这位60多岁的牙医看上去很健康。文森特在一个星期前开始出现症状，但没有去医院。这也是BC省公共卫生部门对症状轻微的患者的建议。

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现在文森特的两个儿子正在自我隔离，其中一人已出现新冠肺炎症状。

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加拿大首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam）在此前的一次新闻发布会上曾提到这次研讨会。据信在感染新冠病毒的与会者中有二十人来自BC省。

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到星期二下午，加拿大全国累计病例超过2600，其中470多例在BC省。

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（RCI with CBC News, Yvette Brend, Global News)

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