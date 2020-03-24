美国接近通过2万亿刺激方案，股市反弹

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

纽约和多伦多股市周二大幅上涨，人们期待世界各国政府拨出的数万亿美元刺激计划足以抵消COVID-19疫情造成的经济损失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TSX的主要指数和纽约道琼斯工业平均指数在周二开盘的均上涨了7％以上，分别在900点和1400点以上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski说：“全球股市在一夜之间飙升许多迹象表明，隧道的尽头可能已经有曙光，各国政府在采取行动，使投资者对经济放缓会多久的担忧在减轻。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

让投资者感到乐观的原因之一是中国传出消息，称武汉即将解封。武汉是新冠病毒的首发城市，已经被封锁十多个星期，这一消息让国际社会感到有了希望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

让投资者乐观的另一个原因是，美国国会已经接近和华盛顿达成某种协议，从而使美国政府将可注资约2万亿美元，来抵消病毒对经济的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丰业银行（Scotiabank）的经济学家德里克·霍尔特（Derek Holt）表示：“今天上午，全球股市好了很多，希望能持续下去。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada