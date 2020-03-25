加拿大公园局宣布关闭所有联邦公园

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加拿大联邦政府公园事务局宣布，为了防止COVID-19病毒肺炎疫情的扩散、从星期三开始关闭下属的所有公园。

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从星期三凌晨开始，加拿大联邦公园将停止开放，何时重新开放将视COVID-19病毒肺炎疫情的变化而定。虽然贯穿加拿大联邦公园的高速公路或干线公路将继续开放，但禁止驾车者在路边停车。

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负责公园事务局的联邦政府环境部长Jonathan Wilkinson星期二在社交媒体视频中表示，所有计划前往加拿大联邦公园消闲的人都应该取消其计划。

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Jonathan Wilkinson指出，刚刚过去的周末联邦公园的游客数量猛增，显然一些受限于保持社会距离防疫措施的加拿大人想到公园里呼吸新鲜空气、与大自然亲密接触并活动身体，结果是公园的人行小路和一些公共设施变得拥挤起来，这是不安全的。

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加拿大公园事务局已经在上个星期采取了关闭公共厕所和公共服务设施的防疫措施。

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加拿大许多风景秀丽的自然保护公园属联邦政府公园局管辖，包括世界闻名的班芙自然公园。

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RCI with Robson Fletcher · CBC News

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