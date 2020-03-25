多伦多市宣布关闭所有公共娱乐运动设施

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多伦多市又有三名新冠肺炎患者死亡。三人都是老年人。到星期三（3月25日）为止，多伦多累计病例达到309， 其中16% 属于社区感染。多伦多市公共卫生官员德维拉（Eileen de Villa) 表示，阻遏社区感染的窗口期正在结束。她呼吁所有市民为抗击疫情尽自己的一份力。

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市政府为此决定立刻关闭所有公共游乐和运动设施，包括运动场，球场，遛狗公园，溜冰场，野餐场地，户外运动设施和公园的停车场等。公园的绿地还将开放，但是公园内的所有设施都将关闭。

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德维拉说，这些公共设施为那些不听劝告的人提供了聚会场所。她再次呼吁市民没事不要出门。“其他城市的经验证明，这是阻断社区传染的最有效的方式。”

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多伦多市已有13名医护人员确诊感染新冠病毒。市长托利（John Tory）本星期一宣布在该市实施紧急状态。安大略全省从星期二午夜起关闭所有非必要工作场所。

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（RCI with CBC News)

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