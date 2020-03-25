英国王储查尔斯王子感染病毒，自行隔离

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英国王储查尔斯王子新冠病毒检测呈阳性。

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英国王室发表声明说，查尔斯王子 “症状轻微”，目前正在苏格兰的一个王室庄园内进行自我隔离。

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声明还说，查尔斯王子夫人卡米拉的测试为阴性。

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英国王室补充说，查尔斯王子除了有轻微症状外，健康状况良好，并像往常一样，在过去的几天里一直在家工作。

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英国新闻协会 （Britain’s Press Association）援引消息人士的话说，查尔斯王子和夫人情绪良好，查尔斯王子没有卧床不起。

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查尔斯王子现年71岁，夫人卡米拉 72岁，他们于上周日（3月22日）抵达苏格兰，查尔斯王子出现症状后在周一接受了检测，周二获得了检测结果。

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上述测试是由苏格兰国家卫生局 （National Health Service ）进行的。

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英国王室的的声明还说：“由于查尔斯王子在最近几周内履行的公职，无法确定王子是在哪里感染病毒的。”

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查尔斯王子上一次出现在公开场合是3月12日，当天他出席了多个非公开会议，参加会议者现在都接到了有关通知。

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女王身体健康

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白金汉宫表示，伊丽莎白女王 （Queen Elizabeth）身体健康，目前在温莎城堡中。

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白金汉宫说，93岁的女王曾经在3月12日上午与查尔斯王子有过短暂会晤，现已经按照卫生部门的所有建议采取了妥善安排，防止女王被感染。

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（CBC）

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