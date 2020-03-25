BC省抗疫新措施：禁止提高房租和驱逐房客

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为了帮助停工在家的房屋租客度过难关，BC省政府宣布在新冠疫情期间禁止涨房租和驱逐房客，同时每月向房东提供最高500加元的“退款”，弥补他们因收不齐房租而蒙受的损失。

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在房租昂贵的大温地区，4月1日的到来让许多房东和租客感到焦虑。省长霍根（John Horgan）说，第一笔钱肯定赶不上4月份的交房租日了。他寄希望于双方的互相体谅。

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他也承认，500加元对本地的房租水平来说不是大数目，但是他希望，加上联邦政府的每月2000加元紧急救助补贴和BC省政府的1000加元一次性补贴，这笔钱能为房东和房客们减轻一些经济压力。

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除了少数涉及人身安全的案例和经法院判决的驱逐决定外，房东从现在起不得为任何理由中止租约，驱逐房客。在因卫生或安全原因发生的极端情况下，房东可以向住房租赁管理机构（Residential Tenancy Branch）提出申请，要求听证。

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另外，为防止病毒传播，除涉及卫生和安全的极端情况外，房东从现在起未经房客允许不得进入房间，但是有权限制房客进入楼内公共区域，例如洗衣房或游戏室，阻止他们在这些地方聚集。

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（RCI with CBC News, CP）

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