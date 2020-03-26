专家：别轻信“草药茶”等防新冠病毒偏方

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在COVID-19病毒肺炎疫情日益恶化的情况下，许多加拿大人在寻找各种办法避免染上新冠病毒肺炎，而一些号称能够增强自身免疫能力的抗疫偏方也开始出现。

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诱人秘方

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不过，加拿大医疗卫生专家告诫说，不要轻信这些没有科学根据的所谓抵抗新冠病毒肺炎的偏方秘诀。

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加拿大广播公司记者报道了马尼托巴省温尼伯市针灸治疗师黄国健 Guojian Huang向客户推荐预防新冠病毒肺炎的偏方“草药茶”的情况。

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黄国健在其3月18日发送给客户的电子邮件中推荐说，COVID-19病毒肺炎疫情来了，但我们的防疫偏方也来了；这种防疫草药茶也叫散寒除湿防疫方，是由六种草药混合而成，连续喝六天能够避免感染COVID-19病毒。

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同样的推荐文字同一天也出现在黄国健的脸书网页上。

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推销

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加拿大广播公司记者携带微型摄像机访问了黄国健所在的中医诊所Ankang Acupuncture Healing Centre，表示出对其预防新冠病毒肺炎的草药茶有兴趣。黄国健在推销其防疫草药茶时声称，今年初武汉新冠病毒肺炎疫情严重时前往武汉驰援的一些省市医疗队的2百位医护人员虽然在差不多一个月的时间里密切接触了新冠病毒肺炎患者，但就是靠去武汉前饮用这个防疫草药茶而无人感染上新冠病毒肺炎。

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黄国健还说他在两天之内已经卖出几百份防疫草药茶。

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当没有公布身份的加拿大广播公司记者问这防疫草药茶有什么科学根据时，黄国健的回答是有时多年经验得出的秘方比科学更有效。

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售价60

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黄国健推销的为期六天的防疫草药茶售价60加元。

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当获知黄国健如此推销防疫草药茶的情况后，曾担任过加拿大中医和针灸联合会主席的Cedric Cheung认为这种说法太离谱了，不能使用这种误导性言论。

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在加拿大广播公司记者随后打电话表明身份并要求进一步采访时，黄国健谢绝采访，但通过电子邮件表示，他在诊所和电话中告诉CBC记者的信息都言之有据，是通过中医网上研讨会、网上发布的中医研究文章和网上新闻等渠道获得的。

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不过，在随后的一封电子邮件中黄国健似乎弱化了其推荐防疫草药茶的说法，表示防疫草药茶不能替代保持社会距离、勤洗手、并在需要时戴口罩、手套和防护镜等防疫手段。

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卫生部怎么说

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加拿大卫生部到目前为止没有批准过任何预防、治疗COVID-19病毒肺炎的医药产品。

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加拿大卫生部发言人在通过电子邮件回复加拿大广播公司记者问题时指出，销售未经批准的医药产品、用虚假或不实言论推销预防、治疗COVID-19病毒肺炎医药产品的行为在加拿大都属于非法；并说加拿大卫生部门对这样的问题很重视，正在采取行动加以制止。

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RCI with Caroline Barghout, Kristin Annable · CBC News

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