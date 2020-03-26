中国从本周六起对外籍人士暂封边境

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为了防止出现COVID-19第二波疫情，中国在星期四宣布将从本周六 （3月28日）开始，对所有外国人，包括持有签证和居住许可证的外国人，关闭边境

中国已经在对来自海外的旅客进行逐一检查，并送到政府指定机构隔离两星期。

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过去几周内，中国几乎所有的新增病例（约500例）都是由来自海外的人带入。

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在这种情况下，星期四，中国政府宣布，将对外籍人士关闭边境，包括持有效签证和居留许可的人，这一措施自当地时间星期六0点开始生效。

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中国外交部发表声明说，采取这一措施是“鉴于疫情和其他国家的做法”。

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中国方面说，从3月28 日开始，持有中国有效签证和居留许可证的人都将暂时不得入境，若有必要事务，或有紧急人道主义需求，需要向中国驻外使领馆申办签证，才能入境。

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外交、公务等特殊签证不受影响。

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加拿大入境措施

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加拿大政府颁发新法令，从本星期三（3月25日）开始，对所有入境者实行 14天强制隔离。

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违反属于犯罪，会被处以重罚甚至监禁。

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（CBC）

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