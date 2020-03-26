二十多万加拿大人申请房贷付款延期：新冠疫情造成经济压力

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自从上星期二加拿大各大银行表示允许受新冠疫情影响的房贷客户推迟还款以来，已有21万3千多名加拿大人提出了申请。他们最长可以把付款期限推迟六个月。

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率先向客户提供这项帮助的是魁北克省加鼎银行集团，随后加拿大银行家协会旗下的六大银行跟进。它们是多伦多道明银行，蒙特利尔银行，加拿大帝国商业银行，加拿大国家银行，皇家银行和新斯科舍银行。

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自疫情蔓延引起大规模停工和人员隔离以来，加拿大联邦政府一直在呼吁银行采取措施帮助自己的客户度过难关。总理特鲁多本周还表示，希望信用卡公司也采取更灵活的措施。

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各银行不会采取一刀切的做法，而是根据每个客户的情况来处理延期付款申请。另外，虽然因新冠疫情影响推迟还款不会影响个人信用，但是利息并不会免除。

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根据彭博咨询公司的计算，加拿大六大银行发放的房贷总额为一万亿加元。

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（RCI avec Radio-Canada, Jean-Philippe Guibault)

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