加拿大各地医院面临新冠病人暴增局面

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虽然加拿大联邦政府采取了对外国人关闭边界、各省区政府纷纷采取程度不同的停课停产关商场、要求居民不要外出等保持社会距离的防疫措施，但由于COVID-19病毒肺炎从感染到发病需要2到3个星期的时间，所以在上述防疫措施开始实行之前就已经感染的COVID-19病毒肺炎病人的数量在加拿大现在才开始进入爆发期。

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其中最先进入COVID-19病毒肺炎疫情爆发期的是加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省。

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加拿大公共卫生当局和医院医护人员都担心进入爆发期的COVID-19病毒肺炎疫情会让加拿大的公费医疗系统不堪重负而出现崩溃的问题。

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专家们认为，在没有治疗COVID-19病毒肺炎特效药或疫苗的情况下，最好的缓解疫情集中爆发的防疫措施是勤洗手和保持社会距离。而如果民众能够认识到现在接触的所有人都可能已经感染了COVID-19病毒、则其保持社会距离的自觉性就会大幅度提高。

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RCI with Amina Zafar · CBC News

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