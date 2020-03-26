加拿大将响应UN呼吁为抗击新冠疫情捐款

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加拿大联邦政府总理特鲁多星期三在通过电话和视频举行的记者招待会上回答加拿大国际广播电台记者问题时表示，加拿大将响应联合国建立20亿美元全球人道救援项目的紧急呼吁，为帮助世界贫穷国家抗击COVID-19病毒肺炎疫情捐款。

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联合国秘书长古特雷斯星期三向国际社会发出上述捐款呼吁时说，世界上一些饱受内战、自然灾害和气候变化之害的国家现在又面临COVID-19病毒肺炎疫情大泛滥的威胁。

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3月11日特鲁多自由党政府已经宣布拨款8百万加元提供给世界卫生组织、联合国难民署、国际红十字会等国际组织用于抗击COVID-19病毒肺炎疫情。

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加拿大总理特鲁多表示，在目前世界许多国家都迫切需要医疗物资和医疗设备的情况下，加拿大政府不会只自扫门前雪、而是会尽可能地向迫切需要救助的世界弱小国家提供帮助。

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