疫情期间加拿大食品行业急需人手，大力招人

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疫情期间有许多企业暂时关门，员工失业，但食品行业正相反，许多企业在争先恐后地招聘员工。

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总部在魁北克省的食品超市 Metro 就是其中一个，还有药店Jean Coutu等。

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货架需要快速补充，送货需求大增，有些员工因疫情不能正常上班… 这些都是食品行业面临的新挑战，许多食品公司有数百个职位需要填充。

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Metro的人力资源总监露西·罗德里格斯（Lucy Rodrigues）说，我们有职位！请发送您的简历！请告诉您认识的人，我们在招人。

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与此同时，Metro正在联系其他公司，特别是制造业的公司，目的是“借人”。

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Lucy Rodrigues解释说，我们已经联系了魁北克省和安大略省的数家公司，这些公司因疫情不得不暂时裁员，我门在与和这些公司联系，看能不能先雇他们的员工，等危机过去后，这些员工可以重返原公司工作。

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她说，总之，企业界目前在分享人力资源方面非常活跃。

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Goodfood招聘500人

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总部设在蒙特利尔市的Goodfood公司是一个定量准备食材，供人们在家烹调的公司，该公司在魁北克省、阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省有加工厂，总共需要增聘 500人。

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疫情危机导致Goodfood的订单大幅增加，公司首席财务官菲利普·亚当（Philippe Adam）承认，突如其来的变化，增加了公司的业务，我们要为加拿大人提供食物，同时可以为失去工作的人提供就业。

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为了留住雇员和吸引新员工，一些食品公司已经宣布提高小时工资和发奖金。

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（Radio-Canada）

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