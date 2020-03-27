加拿大蒙特利尔市宣布进入紧急状态

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省最大城市蒙特利尔宣布自星期五（3月27日）加东时间下午4点起进入紧急状态。市长普兰特（Valérie Plante)表示，这是为了防止公共卫生危机演变为人道危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前蒙特利尔市的累计新冠病毒肺炎病例逼近千例，占了魁北克省病例的将近一半（48%），其中一名67岁的男性患者死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

进入紧急状态后，市政府被赋予更大权力，可以快速推行抗疫措施。按照魁北克省的“平民保护法”，在遇到需要采取特别措施保护市民生命安全的重大灾难时，市政当局可以在所管辖范围内实施紧急状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

普兰特强调说，蒙特利尔不是封城，不是全城隔离，目前还没有到那一步。但是市政府现在有权征用私营企业，可以更快地调集物资。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自下星期一起，蒙特利尔市和魁北克城的公交车将减少运行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了表示对一线医护人员的感谢和支持，蒙特利尔市的天主教堂将在从现在起到复活节的每个周日鸣钟十分钟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期五下午，魁北克全省累计病例为2021， 其中141人住院，18人死亡。加拿大累计病例超过4600，53人死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多、温哥华和卡尔加里已经先后实施紧急状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Radio-Canada)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada