加拿大总理夫人新冠病毒确诊隔离2周后已痊愈

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加拿大联邦政府总理特鲁多的夫人索菲Sophie Grégoire Trudeau周末通过推特表示，在经过2个星期的隔离后她现在感觉好多了，COVID-19病毒检测结果显示阴性，她的家庭医生说她已经痊愈。

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索菲还对她感染患病期间来自加拿大全国各地民众的关心和慰问表示衷心感谢。

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特鲁多夫人索菲是在本月早些时候前往英国参加一个国际慈善活动返回加拿大后发现感染COVID-19病毒的。

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索菲感染后虽然症状较轻，但在较长时间内一直头疼。

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随同索菲前往英国的有她的女儿Ella-Grace和特鲁多的母亲Margaret Trudeau。

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虽然索菲的检测结果脱阳、特鲁多也自我隔离了两个星期，但特鲁多表示他和家人会继续呆在家里一段时间、不与外界接触。

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加拿大总理特鲁多在自我隔离期间通过电话和视频方式工作，与联邦政府部长们和各个省区省长们保持密切联系。

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特鲁多在自我隔离期间一直没有感染症状，也没有做COVID-19病毒检测。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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