叫外卖的生熟食品是否也会让人感染新冠病毒

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许多加拿大人在COVID-19病毒肺炎日益严重的情况下放弃去食品超市购物、而是改用网上订货后送货上门的服务；无法去餐馆吃饭就改为订餐后取饭或者是送餐上门的服务。

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送货上门

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这样虽然费用高些，但似乎感染COVID-19病毒的风险小些。

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不过，有人担心这生、熟食品送货上门的服务仍然会带来感染COVID-19病毒肺炎的危险。加拿大广播公司就收到来自全国各地几百封电子邮件询问这样的问题。

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根据加拿大食品安全检验局Canadian Food Inspection Agency的提供的信息，到目前为止还没有通过食品或食品包装感染COVID-19病毒肺炎的病例。

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包装与病毒

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不过，最近发表的一些研究报告显示，COVID-19病毒可以在食品包装材料上存活几个小时到几天的时间。比如在包装用的硬纸盒上存活的时间可以长达24小时，在不锈钢和塑料表面上存活的时间可以长到2天到3天。

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但这些研究同时显示，虽然包装物表面在一天到几天之内仍然会有存活的COVID-19病毒，但其数量是否足以导致感染却需要进一步的研究。

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传染病专家们认为，病毒在物体表面存活时间长短和是否仍然具有传染力是两个不同的问题。

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消毒措施

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加拿大流行病专家Dr. Rama Nai指出，在缺乏研究和缺乏信息的情况下，最安全的措施是对送货上门的超市包装食品进行冲洗或者是用消毒纸巾进行擦拭，，对于新鲜水果或蔬菜则应该在其进家门后立即对之进行清洗。

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那么当加拿大人从餐馆订购的披萨被外卖小哥送货上门、或不下车在快餐店窗口取食品和饮料的时候，在这些情况下感染COVID-19病毒的风险大不大呢？

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专家们认为，通过快递小哥送货上门的披萨、或在不下车快餐店窗口取食品饮料感染COVID-19病毒肺炎的风险很低，如果再加上一些防护措施则其风险几乎可以忽略不计。

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快递小哥

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加拿大桂湖大学食品学教授Keith Warriner建议的一个安全措施是，要快递小哥把送来的披萨或饭菜盒放在门口，这样可以避免人与人之间的直接接触；因为COVID-19病毒更可能通过人与人之间的接触进行传染而不是通过物品包装进行传染。

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虽然感染病毒的厨师或者是快递小哥可能在烹调、把食品装盒、或运送食品盒的过程中通过触摸或者打喷嚏让COVID-19病毒粘附在食品或食品包装盒上，但这种风险毕竟是很小的。

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加拿大桂湖大学食品学教授Keith Warriner认为，如果在接触外卖熟食品包装盒之前和之后都洗手，就用不着担心食用叫外卖送来的食品会导致COVID-19病毒肺炎的传染；如果对叫外卖送来的食品重新进行加热，就更不用担心染上COVID-19病毒了。

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受到政府防疫法规的限制或者是出于亏本的原因，现在加拿大各地的餐馆或者是干脆暂停营业、或者是取消堂食只做外卖生意。

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RCI with Ania Bessonov, Amil Niazi · CBC News、The Canadian Press

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