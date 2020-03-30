安大略省的ICU病床有四分之一被确诊和疑似新冠肺炎患者占据

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到3月28日为止，安大略省各地医院的重症监护病房（ICU）收治了92名确诊新冠肺炎患者和342名疑似新冠肺炎患者。二者相加约占该省ICU病床总数的四分之一。这个数字远远高于省政府向公众披露的数字，由CBC记者从安省卫生部重症监护部门的每日报告中获得。

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安大略省是全国第一人口大省，目前病例超过1700，仅次于魁北克省。该省ICU使用情况可作为分析其他省份疫情的参照。在中国武汉以及后来的意大利、西班牙和美国纽约市，ICU病床都是疫情严重时最先告急的医疗资源。

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被归入疑似一类的患者指的是出现症状，同时去过疫区或与感染者有过密切接触，但是还没有拿到病毒检测结果。

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安省医疗系统自3月中旬开始为疫情加剧做准备，推迟可以等待的手术以减少对ICU病床的需求。现在该省仍有大约五百张ICU病床空置。根据一组多伦多公共卫生专家的预测，四月中旬以前，安大略省将需要七百多张ICU病床来收治新冠肺炎患者。全省的ICU病床总数现为2053张（不包括儿童病床）。

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过去一个星期里，新冠肺炎患者占据ICU病床的比例从15%以下上升到25%以上。医生们现在寄希望于两周前开始实行的社交距离规定在本星期出现成效，减缓这个比例的上升速度。

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（RCI with CBC News, Mike Crawley)

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