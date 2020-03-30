(RADIO-CANADA / MUGOLI SAMBA)

巨额抗疫拨款会让加拿大政府赤字开支超千亿

作者 方华 |
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发表 2020年3月30日（星期一）09:03

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加拿大联邦议会预算署的测算显示，加拿大今年第二季度经济不但会出现负增长、而且经济萎缩的幅度会高达25%，失业率会达到15%，加拿大联邦政府2020年的财政预算赤字会高达1127亿加元、预算赤字占GDP的比例猛升到5.2%、联邦政府债务占GDP的比例猛升到38.1%。

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这是令人震惊的预测数字。

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加拿大有经济产出数字记录以来最惨重的季度经济跌幅是8.7%，发生在2009年世界金融危机时期。

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上一次加拿大联邦政府预算赤字达到5.2%GDP是1993年到1994年期间，而上一次联邦政府债务占GDP38%发生在2003到2004财政年度。

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加拿大预算署做出上述预测的主要假设前提有两个，一是为了抗击COVID-19病毒肺炎疫情加拿大政府要求民众保持社会距离的措施会持续到8月份，二是世界市场石油价格不会出现进一步的暴跌。

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不过，加拿大预算署说上述测算结果只是可能发生的几种情况中的一种、而并不是最可能发生的局面。

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