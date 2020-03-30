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路上没了汽车，天上没了飞机：需求崩溃，油价跌破20美元/桶

作者 黎黎 |
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发表 2020年3月30日（星期一）16:39
更新 2020年3月30日（星期一）16:45

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星期一，北美基准石油的价格跌到 20美元 / 桶以下，这是18年来的最低值。

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西德克萨斯中质原油（WTI）星期一跌价超过 1.5美元/桶，曾一度跌到每桶19.92美元。

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加拿大油砂矿出产的 “加拿大西部精选油”（Western Canada Select）同样大幅下跌，周一跌了1.41美元，每桶价格仅仅为 3.82美元，这是有记录以来加拿大西部精选油的最低价格。

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(Brendan McDermid/Reuters)

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需求崩溃

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新冠病毒 COVID-19 大流行，许多国家的政府采取了不同程度的封闭措施，企业停工、商家关门、景点关闭、学校停课，人员限制外出…，马路上没了汽车，天空中没了飞机，全球性的隔离和封锁导致对石油的需求出现了前所未有的崩溃。

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多伦多财富管理公司 SIA Wealth Management 的首席市场策略师科林·切申斯基（Colin Cieszynski）表示：“人们旅行的减少，导致对石油的需求急剧下降。”

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挪威研究公司 SEB 的首席商品分析师 Bjarne Schieldrop 说：“对汽油和飞机燃料的需求现在已经崩溃。”

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国际能源机构（International Energy Agency）估计，目前全球每天对石油的需求下降了大约 500 万桶，这主要是因为消费者不再需要上飞机，而且也不再需要给汽车加油了。

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（CBC）

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