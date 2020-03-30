路上没了汽车，天上没了飞机：需求崩溃，油价跌破20美元/桶

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一，北美基准石油的价格跌到 20美元 / 桶以下，这是18年来的最低值。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西德克萨斯中质原油（WTI）星期一跌价超过 1.5美元/桶，曾一度跌到每桶19.92美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大油砂矿出产的 “加拿大西部精选油”（Western Canada Select）同样大幅下跌，周一跌了1.41美元，每桶价格仅仅为 3.82美元，这是有记录以来加拿大西部精选油的最低价格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Brendan McDermid/Reuters)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

需求崩溃

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠病毒 COVID-19 大流行，许多国家的政府采取了不同程度的封闭措施，企业停工、商家关门、景点关闭、学校停课，人员限制外出…，马路上没了汽车，天空中没了飞机，全球性的隔离和封锁导致对石油的需求出现了前所未有的崩溃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多财富管理公司 SIA Wealth Management 的首席市场策略师科林·切申斯基（Colin Cieszynski）表示：“人们旅行的减少，导致对石油的需求急剧下降。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

挪威研究公司 SEB 的首席商品分析师 Bjarne Schieldrop 说：“对汽油和飞机燃料的需求现在已经崩溃。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际能源机构（International Energy Agency）估计，目前全球每天对石油的需求下降了大约 500 万桶，这主要是因为消费者不再需要上飞机，而且也不再需要给汽车加油了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada